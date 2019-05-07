Можем констатировать, что первый этап экономической революции успешен: Никол Пашинян

Важнейшие глобальные вопросы, волнующие граждан Республики Армения, связаны с экономическими возможностями, благосостоянием, ростом доходов. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил 7 мая в прямом эфире внеочередного информационного выпуска “Радиолур” во время неожиданного посещения Общественного радио.

“ В прошлом относительно всего этого уже были сделаны определенные шаги и в ближайшее время тоже будут сделаны. Мы собираемся повысить зарплаты военных, учителей, в этом году планируем капитальные расходы на сумму более 100 млн долларов, которые, по нашим расчетам, должны стать стимулом для экономики”, - сказал он.

Премьер-министр отметил, что показатель экономической активности в достаточно стабильном состоянии, и самой важной задачей является стимулирование экономики посредством крупномасштабных капиталовложений, чтобы люди почувствовали повышение своих доходов, рост своего благосостояния.

“За этот год доходы, зарплаты, пенсии многих людей увеличились. Это начало пути, и мы в очень хорошем стартовом состоянии. Мы можем констатировать, что первый самый активный этап экономической революции имеет успех”, - добавил Никол Пашинян.