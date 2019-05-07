В начале июня Никол Пашинян возьмет отпуск на два дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в первые дни июня возьмет отпуск на два дня. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр заявил 7 мая в прямом эфире внеочередного информационного выпуска “Радиолур” во время неожиданного посещения общественного радио. “ В первые дни июня в Армении я намерен на два дня оторваться от работы. С 31 марта прошлого года до сих пор не удавалось оторваться от реальной рабочей среды, единственным исключением, пожалуй, были новогодние каникулы, но и они имели свои сложности”, - сказал он.

Касаясь своей пресс-конференции 8 мая, премьер-министр РА отметил, что начнет пресс-конференцию, опубликовав 100 фактов о новой Армении, что направлено на то, чтобы показать, какие изменения произошли в стране. “После этого уже журналисты решат, о чем я буду говорить”, - добавил премьер-министр.