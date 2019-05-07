В Японии служащим разрешили приходить на работу без галстуков

С опозданием на неделю из-за длинных выходных началась в Японии кампания Cool biz – из-за наступления устойчиво теплой погоды служащим разрешено приходить на работу без галстуков. Это позволяет даже в жаркие майские дни воздерживаться от использования кондиционеров.

Как всегда, пример показывают сотрудники министерства окружающей среды – они пришли не только без галстуков, но и, несмотря на прохладную погоду в Токио, в футболках с коротким рукавом и окинавских рубашках с растительным орнаментом.

Общенациональная кампания по внедрению облегченной формы одежды Сool biz (сокращенное от cool business) проходит в стране с 2005 года. Ее цель - борьба с парниковым эффектом за счет снижения нагрузки на кондиционеры, которые устанавливают в режиме работы на 28 градусов или не включают вовсе. Ради этого служащим разрешено приходить в более легкой одежде,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первоначально кампания проходила с 1 июня по 31 сентября. Но с 2011 года, когда Япония стала экономить электроэнергию из-за выхода из строя всех атомных станций после землетрясения 11 марта и аварии на АЭС "Фукусима-1", кампанию стали проводить с 1 мая по 31 октября. Однако с этого года решено завершить кампанию в конце сентября, так как на второй осенний месяц выпадает мало по-настоящему жарких дней.