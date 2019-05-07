В День радио премьер-министр Пашинян неожиданно посетил Общественное радио

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю Международного Дня радио неожиданно посетил Общественное радио Армении. Как передает «Арменпресс», в прямом эфире Facebook премьер назвал свой визит символическим, как “возвращение на Общественное радио”. “Во-первых, позвольте поздравить работников радио, радиослушателей с этим днем и пожелать им успехов. Надеюсь, что в этой новой информационной ситуации радио сохранит свои позиции. В бытность депутатом я был активным слушателем Общественного радио и, особенно, слушал передачи золотого фонда радио, и я надеюсь, что лучшие традиции продолжатся и Общественное радио станет средством информации, соответствующим новым условиям нашей общественной политической жизни. Сегодня я принял участие в ремонте одной из дверей здания. Тогда, во время предыдущего вторжения на радио, (14 апреля 2018 г. в дни “бархатной революции” Никол Пашинян и его сторонники вошли в здание Общественного радио-ред.) это не удалось, теперь я выступюл в прямом эфире”, - сказал он.

Премьер-министр РА осмотрел здание, а затем в прямом эфире вспомнил свой предыдущий визит на Общественное радио. “ Еще раз поздравляю и очень рад, что посетил в таких условиях. Я тогда несколько раз попросил извинения, но и сегодня прошу его у всех тех сотрудников, которые в этот день испытали какое-либо беспокойство. Надеюсь, что мы все признаем, что это был гражданский шаг, который в краткосрочном плане оправдал себя, надеюсь, оправдает и в долгосрочном плане”,-добавил он.

Премьер-министр завершил прямой эфир в кабинете недавно избранного руководителя Совета общественной телерадиокомпании Армении Ара Шириняна, еще раз пожелав успехов сотрудникам радио по случаю Дня.

7 мая вошло в историю мировой науки и техники как День радио. В 1895 оду. именно в этот день российский ученый физик Александр Попов представил созданный им, первый в мире радиоприемник и подтвердил первую радиосвязь. 1 сентября 1926 года впервые в эфире прозвучал голос Еревана.