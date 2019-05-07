Будет построена новая спортивная школа имени Артура Алексаняна, старая будет отремонтирована в 2020 году

Ремонт спортшколы имени чемпиона мира, Олимпийских игр и Европы борца греко-римского стиля Артура Алексаняна начнется в 2020 году, кроме того, будет построена и новая спортивная школа имени спортсмена.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал и. о. министра спорта и по делам молодежи Армении Габриел Казарян.

“В следующем году начнется ремонт старого здания, а также будет построено новое, предназначенное для спортсменов старшего возраста. На расходы по строительству новой спортшколы будет выделено 400 млн драмов”, - сказал Казарян.

Олимпийская школа имени чемпиона находится в родном городе спортсмена - Гюмри. Она в плохом состоянии, и там продолжают тренироваться юные борцы.