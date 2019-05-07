Арсен Торосян придает особую важность внедрению эффективных средств мониторинга безопасности лекарств

Состоялся запуск приложения мобильного телефона для сообщения о побочных эффектах лекарств, на котором присутствовали министр здравоохранения Арсен Торосян, представители Агентства по лекарственным средствам Великобритании, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другие гости.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, в приложении каждый гражданин Армении будет иметь возможность сообщить о побочных эффектах, выявленных в результате применения лекарств.

“Мы иногда бессильны в лечении некоторых заболеваний, но не можем позволить пациенту нанести вред в результате применения лекарства. Поэтому, как с точки зрения гарантирования безопасности пациентов, так и не подрывания доверия к системе здравоохранения, особое значение имеет внедрение эффективных средств мониторинга безопасности лекарств и совершенствование применяемого инструментария”, - сказал министр.

Цель деятельности Министерства здравоохранения и, в частности, Центра экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Эмиля Габриеляна - реализация лекарственной политики, направленной на обеспечение доступности безопасных, эффективных, качественных лекарств.

Краеугольным камнем деятельности в системе фармакологии является сбор данных о побочных эффектах лекарств. Данные помогают выявить проблемы безопасности лекарств и принять необходимые меры, способствуя сохранению общественного здоровья и обеспечению безопасности пациента в рамках фармакологии.

Благодаря повышению доступности процесса переноса побочных эффектов в цифровое поле, создается возможность расширить вовлеченность населения и специалистов сферы здравоохранения в чрезвычайно важные работы по наблюдению за безопасностью лекарств.

“Надеюсь, что благодаря повышению доступности процесса переноса расширится вовлеченность как населения, так и специалистов сферы здравоохранения в чрезвычайно важные процессы, направленные на наблюдение за безопасностью лекарств. Сообщая всего один случай, мы способствуем предотвращению подобных явлений у десятков людей и безопасному применению лекарств”, - сказал Арсен Торосян.