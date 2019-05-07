Журналисты Рейтер в Мьянме вышли на свободу. Их обвиняли в разглашении гостайны

Журналистов Рейтер, попавших в заключение в Мьянме после освещения кризиса рохинджа, отпустили по президентской амнистии.

33-летний Ва Лон и 29-летний Кья Со Оо провели более 500 дней в тюрьме на окраине Янгона в Мьянме. Их отпустили на свободу спустя месяц после того, как Верховный суд Мьянмы отклонил их апелляцию на приговор.

Журналистов освободили вместе с тысячами других заключенных; амнистии традиционно происходят в стране в канун Нового года,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В сентябре прошлого года журналистов, которые занимались расследованием убийств мусульман-рохинджа, осудили по статье о государственной тайне и приговорили к семи годам тюрьмы

Их заключение многие страны расценили как посягательство на свободу прессы, оно подняло вопросы относительно демократии в Мьянме. В поддержку журналистов высказывались как дипломаты, так и правозащитные организации и даже религиозные деятели.

У обоих мужчин есть семьи и маленькие дети.

Главный редактор агентства Рейтер Стивен Адлер заявил, что журналисты, в прошлом месяце получившие престижную Пулитцеровскую премию за свои репортажи, стали символами свободы прессы.

"Мы чрезвычайно рады, что Мьянма освободила наших отважных репортеров", - сказал он в своем заявлении.