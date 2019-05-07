Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео договорились встретиться в Сочи 14 мая. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в МИД РФ.

"Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи, - указал собеседник. - Об этом стороны договорились в ходе переговоров в Финляндии",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.