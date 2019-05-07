Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео договорились встретиться в Сочи 14 мая. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в МИД РФ.
"Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи, - указал собеседник. - Об этом стороны договорились в ходе переговоров в Финляндии",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
- 14:59 Лавров и Зариф обсудят 8 мая в Москве Венесуэлу, Сирию и иранскую ядерную сделку
- 14:53 В заключительный вечер Каннского кинофестиваля покажут французский фильм "Необычные"
- 14:25 В Японии служащим разрешили приходить на работу без галстуков
- 14:13 Будет построена новая спортивная школа имени Артура Алексаняна, старая будет отремонтирована в 2020 году
- 14:06 Арсен Торосян придает особую важность внедрению эффективных средств мониторинга безопасности лекарств
- 14:03 Журналисты Рейтер в Мьянме вышли на свободу. Их обвиняли в разглашении гостайны
- 14:01 Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи
- 13:57 Министерство спорта собирается совершить “революцию” и в спорте
- 13:43 Между внешнеполитическими ведомствами Армении и Китая состоялись политические консультации
- 13:41 Рейтинг Трампа достиг самого высокого уровня за все его президентство
- 13:39 На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг
- 13:13 По решению КС, вынесенный в отношении Кочаряна судебный акт подлежит пересмотру
- 13:01 Sky: сын принца Гарри и Меган Маркл, вероятнее всего, будет носить графский титул
- 12:57 Экс-адвокат Трампа оказался в тюрьме для "белых воротничков"
- 12:36 В Стамбуле начались "кастрюльные протесты" из-за отмены итогов выборов мэра
- 12:14 Президент РА встретился с представителями профессорско-преподавательского состава юридического факультета ЕГУ
- 12:06 На западе Афганистана уничтожили не менее 150 талибов и 68 нарколабораторий
- 12:00 Новый ресторан в “Еремян Проджектс”
- 11:57 Экономический университет внедряет институт студенческой работы
- 11:56 СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США
- 11:49 В проект изменений структуры правительства внесены определенные изменения
- 11:38 Лидеры ЕС обсудят на саммите в Румынии стратегию сообщества на ближайшие пять лет
- 11:19 Reuters: Катар выделит $480 млн на оказание помощи жителям палестинских территорий
- 11:12 Полиция раскрыла случай хищения путем растраты экс-главой административного района Давиташен
- 11:05 Вследствие некачественного выполнения работ министерство не заплатило ОАО “Наири ДСЭШ”
- 10:58 Законопроект ППА, получивший отрицательное заключение в комиссии, включен в повестку сессии НС
- 10:49 СМИ: армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков к югу и западу от Алеппо
- 10:43 Разбойное нападение в Ереване: неизвестный пытался похитить деньги из супермаркета “САС”
- 10:42 В ЕС раскритиковали решение ЦИК Турции об отмене результатов выборов в Стамбуле
- 10:35 Парламент Армении не включил законопроект Тиграна Уриханяна в повестку второй сессии
- 10:32 В апреле 2019 года бюджет Еревана по части собственных доходов был выполнен на 101,9 %
- 10:13 Радио продолжает считаться важнейшим и незаменимым средством массовой информации: Омбудсмен Армении направил послание по случаю Дня радио
- 10:10 Помпео рассказал о переговорах с Лавровым Сергей Лавров и Майк Помпео
- 10:06 Власти подтвердили гибель 13 человек при падении самолета на севере Мексики
- 10:04 Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения
14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1423 раз Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками
11:57, 30.04.2019
Просмотрели 1358 раз Премьер-министр Японии объявил об отречении императора Акихито
13:30, 30.04.2019
Просмотрели 1267 раз В Японии отмечают смену эпох правления императоров
10:46, 30.04.2019
Просмотрели 1161 раз В Ереване началось заседание Межправительственного совета ЕАЭС
11:34, 30.04.2019
Просмотрели 1151 раз Давид Тоноян принимает участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ