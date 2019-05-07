Министерство спорта собирается совершить “революцию” и в спорте

Министерство спорта и по делам молодежи Армении готовится совершить “революцию” в сфере спорта.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал и. о. министра спорта и по делам молодежи Армении Габриел Казарян. “В предстоящих работах планируем провести велосипедный турнир “Тур де Армения” (на примере самого популярного мирового велосипедного турнира “Тур де Франс” - ред.), и сделать его традиционным. Турнир планируем провести в августе. Будет также кросс-забег, в котором примут участие более 10 тысяч любителей спорта”, - подчеркнул и. о. министра.

По словам Казаряна, министерство собирается внести изменения и дополнения в закон О физической культуре и спорте, который, возможно, будет полностью отредактирован. “У нас есть договоренность с Комитетом по градостроительству о строительстве специальных спортивных баз для детей. В них будут спорткомплексы нескольких видов спорта: бассейн, тир и спортзалы. Они будут построены во всех общинах”, - отметил он.

Министерство планирует создать “Школу высшего мастерства”, в которой будут работать спортсмены и тренеры старше 18 лет. А также в единое поле будут выведены все спортшколы. То есть, специалисты и тренеры спортивных школ будут оплачиваться по единым стандартам.