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На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг


Новое извержение вулкана Синабунг на севере индонезийского острова Суматра зафиксировано во вторник. По сообщению газеты The Jakarta Post, произошел выброс пепла на высоту около 2 км, ветер с частицами пепла движется в северо-восточном направлении.

Местные власти предупредили об опасности распространения пепла в радиусе 15 км. Местные жители и туристы должны быть готовым к возможной эвакуации, отметили представители администрации района Каро провинции Северная Суматра,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вулкан Синабунг проснулся в августе 2010 года после почти 400 лет затишья.

 




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