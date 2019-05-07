На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг

Новое извержение вулкана Синабунг на севере индонезийского острова Суматра зафиксировано во вторник. По сообщению газеты The Jakarta Post, произошел выброс пепла на высоту около 2 км, ветер с частицами пепла движется в северо-восточном направлении.

Местные власти предупредили об опасности распространения пепла в радиусе 15 км. Местные жители и туристы должны быть готовым к возможной эвакуации, отметили представители администрации района Каро провинции Северная Суматра,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вулкан Синабунг проснулся в августе 2010 года после почти 400 лет затишья.