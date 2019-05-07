Жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный протест" в связи с решением ЦИК отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает корреспондент РИА Новости.

Граждане Турции, живущие в различных частях Стамбула, в том числе таких, как Бешикташ, Кадыкей, Шишли, встретили решение ЦИК акциями протеста в виде стука по кастрюлям и сковородкам. Протесты начались в районе 10 часов вечера в районах Бешикташ и Ферикёй, потом присоединились и другие районы, протестующих гудками поддерживают водители машин, передает корреспондент РИА Новости.

Пользователи соцсетей выкладывают ролики, на которых сняты обычные спальные районы, на записях слышен оглушительный звон кастрюль из окон и балконов. На кадрах видно, что жители стамбульских районов Бешикташ, Кадыкёй, Ферикёй, Шишли открывают окна и балконы, стучат по кастрюлям, бьют в сковородки, в некоторых квартирах постоянно гасят и вновь зажигают свет, автомобили сигналят и мигают фарами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По сообщениям из соцсетей, группа из нескольких сотен протестующих собралась в районе Бешикташа. Они скандируют лозунг оппозиционной Народно-республиканской партии "Право и справедливость".