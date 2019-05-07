Президент РА встретился с представителями профессорско-преподавательского состава юридического факультета ЕГУ

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями профессорско-преподавательского состава юридического факультета Ереванского государственного университета во главе с деканом факультета, доктором юридических наук, профессором, академиком НАН РА Гагиком Казиняном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты реформы в судебно-правовой и образовательной системах, а также вопросы пополнения государственной, в том числе судебной системы качественными кадрами.

Президент республики выслушал также мнения гостей относительно претендентов на кандидатуру в судьи Конституционного суда.

Тот же круг вопросов президент Саркисян обсудил также и в ходе встречи с группой адвокатов.