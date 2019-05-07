Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Президент РА встретился с представителями профессорско-преподавательского состава юридического факультета ЕГУ


Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями профессорско-преподавательского состава юридического факультета Ереванского государственного университета во главе с деканом факультета, доктором юридических наук, профессором, академиком НАН РА Гагиком Казиняном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты реформы в судебно-правовой и образовательной системах, а также вопросы пополнения государственной, в том числе судебной системы качественными кадрами.

Президент республики выслушал также мнения гостей относительно претендентов на кандидатуру в судьи Конституционного суда.

Тот же круг вопросов президент Саркисян обсудил также и в ходе встречи с группой адвокатов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации