На западе Афганистана уничтожили не менее 150 талибов и 68 нарколабораторий

По меньшей мере 150 талибов были ликвидированы, 68 лабораторий по производству наркотиков уничтожены в результате совместных авиаударов, произведённых коалицией во главе с США и афганскими вооруженными силами по позициям боевиков в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на официальные лица страны.

Вооруженные силы коалиции и "национальные силы обороны и безопасности Афганистана провели совместные точечные авиаудары в (районе – ред.) Баква, в (провинции – ред.) Фарах. 68 лабораторий по производству наркотиков, ежедневно приносивших террористам "Талибана" доход на сумму 1 миллион долларов, уничтожены. 150 талибов убиты и 40 ранены", - приводит агентство слова представителей министерства обороны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Агентство также ссылается на заявление министерства внутренних дел страны, которое подтвердило проведение авиаударов, а также ликвидацию 150 боевиков и 68 нарколабораторий.

Кроме того, приводятся слова начальника района Баква Абдула Гафура, который заявил, что в результате авиаударов 45 человек погибли и 10 лабораторий были уничтожены.

Агентство при этом не приводит даты осуществления авиаударов.