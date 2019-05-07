Время в Ереване: 11:07:36,   7 Май

Новый ресторан в “Еремян Проджектс”


Компания “Еремян Проджектс” пополнила список своих ресторанов еще одним. Один из лучших стейк-хаусов Еревана Smoking Chef Grill & Wine отныне будет действовать в составе компании.

“Еремян Проджектс”  сохранит концептуальную направленность ресторана Smoking Chef без особых изменений формата.

В ресторане будут осуществлены только комплексные изменения, направленные на улучшение управления и обслуживания, приведя их в соответствие со стандартами качества, принятыми компанией “Еремян Проджектс”.

Smoking Chef - современный стейк-хаус с лозунгом  “бокал мяса, кусок вина”. Ресторан расположен на перекрестке улиц Сарьяна и Пушкина, по адресу ул. Пушкина 51.

Компания “Еремян Проджектс” выступает на армянском рынке с бизнес-инициативами ресторанной сферы. Она объединяет сеть ресторанов “Таверна Ереван”, рестораны “Лаваш” и “Шереп”, сеть ресторанов быстрого питания “Еревани шаурма”,  ресторан “Таверна Ереван. Гетапин” и  ресторан Smoking Chef Grill & Wine.

Для дополнительной информацией можете обратиться в пресс-службу компании “Еремян Проджектс”  - SPRING PR-компания, PR-ответственная Мариам Сафарян, тел.:

+ 374 10 500 561, + 374 96 23 25 19, [email protected]




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