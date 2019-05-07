Экономический университет внедряет институт студенческой работы

В Армянском государственном экономическом университете внедряется новая система, целью которой является прием студентов вуза на работу. Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и связей с общественностью АГЭУ, это известный в мире “Институт студенческой работы” (Student job), который получает свое применение в экономическом университете.

Исполняющий обязанности ректора АГЭУ Рубен Айрапетян объявил об этой идее еще в феврале на первой масштабной встрече со студентами. А теперь это внедряется в жизнь.

По словам исполняющего обязанности ректора АГЭУ Рубена Айрапетяна, каждый поступающий в АГЭУ студент отныне должен знать, что в случае проявления высокой успеваемости и приобретения необходимых знаний в течение обучения, он будет востребован не только рынком труда. Первым работодателем, который будет заинтересован в его приеме на работу, станет их родной вуз. “Это очень большая возможность для студентов построить долгосрочную карьеру в университете, и обеспечить краткосрочный опыт работы, в случае если они захотят продолжить свою работу в другой области. Таким образом, для этих студентов решается и та проблема, что работодатели при приеме на работу требуют обязательный трудовой опыт”, - говорит руководитель экономического университета, отмечая, что первая попытка уже предпринята.

6 студентов АГЭУ, с неполной нагрузкой, работали в рабочей группе по приему заявок абитуриентов приемной комиссии, осуществляющей процесс приема 2019 - 2020 учебного года.

В дальнейшем этот процесс станет более масштабным, распространится на другие подразделения, студенты, проявляющие лучшие качества, получат возможность получить свой опыт работы в различных подразделениях университета. При этом речь идет и о неполной нагрузке, и о переходе на работу с основной нагрузкой.

“Миссия нашего университета заключается не только в предоставлении знаний, навыков и способностей студентам, обучающимся у нас, но и в обеспечении их работой. Одно могу сказать с уверенностью, что в нашем университете не будет ни одного студента или выпускника, который действительно учится, но по каким-то причинам не может найти работу, то есть, обучение в АГЭУ с высокой успеваемостью - твердая гарантия найти хорошую работу. И с этого момента наш университет вовлекается в ряд организаций, которые будут активно заниматься приемом на работу наших студентов и выпускников”, - отметил Рубен Айрапетян.