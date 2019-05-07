В проект изменений структуры правительства внесены определенные изменения

Заседания правительства будут открытыми, за исключением случаев проведения заседания или его части за закрытыми дверями по мотивированному решению премьер-министра.

Как передает «Арменпресс», в ходе обсуждения во втором чтении пакета законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон “О структуре и деятельности правительства” основной докладчик, министр юстиции Армении Артак Зейналян представил ряд изменений, разработанных в период с первого по второе чтение.

“В прежней редакции было установлено, что решением премьер-министра не только часть заседания правительства, но и заседание полностью может проводиться при открытых дверях, однако согласно принятому предложению, оно оформляется следующим образом: “заседания правительства открыты, за исключением случаев проведения заседания или его части при закрытых дверях по мотивированному решению премьер-министра”, - сказал Зейналян.

Внесено изменение также в предлагаемое имя министерства. Министерство промышленности высоких технологий переименовано в Министерство высокотехнологичной промышленности. Функции министерства дополнены функцией международного сотрудничества в сфере военной промышленности, учитывая то обстоятельство, что министерство будет заниматься вопросами модернизации военно-промышленного комплекса, создания продукции и стимулирования их продажи на рынках продукции и на внешних рынках.

По словам Зейналяна, должность Главного комиссара по делам диаспоры была предусмотрена в качестве дискреционной должности и установлены определенные критерии для назначения на указанную должность. Согласно проекту должность может занимать претендент, имеющий высшее образование, достигший 25 лет, владеющий армянским языком, а также со знанием как минимум двух иностранных языков.

В случае принятия проекта новое правительство будет иметь следующие министерства:

Министерство иностранных дел

Министерство обороны

Министерство по чрезвычайным ситуациям

Министерство юстиции

Министерство труда и социальных вопросов

Министерство образования, науки и культуры

Министерство охраны природы

Министерство здравоохранения

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство территориального управления и инфраструктур

Министерство высокотехнологичной промышленности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля объявил, что вместо Министерства диаспоры отныне будет пост Главного комиссара по делам диаспоры в аппарате премьер-министра. Комиссар будет представителем премьер-министра в отношениях с диаспорой, и от имени премьер-министра будет координировать работу правительства в отношениях с диаспорой.

При первом чтении проекта Закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и прилагаемого пакета проектов фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” проголосовали против.