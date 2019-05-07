Полиция раскрыла случай хищения путем растраты экс-главой административного района Давиташен

Из Службы национальной безопасности Армении в управление по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией и преступлениями против экономической деятельности Полиции были получены оперативные данные.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, на основании подготовленных материалов выяснилось, что в аппарате бывшего главы административного района Давиташен в период с 2009 по 2018 годы были указаны разные штаты, но фактически работу не посещали близкие бывшего главы административного района. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных приказами и трудовым договором, на их имя была выписана зарплата в размере 41,720,929 драмов, которая была присвоена путем растраты.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам соответствующих статей Уголовного кодекса РА и направлено в орган предварительного следствия.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.