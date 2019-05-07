Вследствие некачественного выполнения работ министерство не заплатило ОАО “Наири ДСЭШ”
В сети 6 мая распространилось видео, на котором было видно, что работы по ремонту ям на автодороге республиканского значения Ереван - Егвард проводятся в условиях наличия водяных луж.
Как передает «Арменпресс», Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что с 1 апреля ОАО “Наири ДСЭШ” проводит работы с большими недостатками и не вовремя.
Министерством организации не была выплачена текущая сумма за апрель, и обсуждается вопрос о расторжении договора с подрядчиком.
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