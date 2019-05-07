Законопроект ППА, получивший отрицательное заключение в комиссии, включен в повестку сессии НС

Проект закона О внесении дополнения в Налоговый кодекс РА, представленный фракцией “Процветающая Армения” Национального собрания РА, с отрицательным заключением комиссии был включен в повестку дня 2-ой сессии Национального собрания 7-го созыва. Как передает «Арменпресс», на очередном четырехдневном заседании 7 мая проект представил вице-спикер НС, депутат фракции “Процветающая Армения” Ваге Энфиаджян.

Проектом предлагается освободить от налогов тех сельчан, чьи земли сельскохозяйственного назначения, приусадебные и садовые участки, плодовые сады будут повреждены как минимум на 50%.

Предлагается в первую часть статьи 230 Налогового кодекса от 4 октября 2016 г. дополнить новой частью 17. “Это об освобождении от налогов на данный год земли сельскохозяйственного назначения, приусадебные и садоводческие земельные участки, пострадавшие в результате природно-климатических катастроф - град, засуха, обморожение и т.д., в случае ущерба культур, плодовых садов как минимум на 50%”, - сказал Энфиаджян.

Председатель постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян отметил, что их комиссия вынесла отрицательное заключение по законопроекту.

“Комиссия дала отрицательное заключение, поскольку проект не только не решает указанные проблемы, но и вызывает вопросы и может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств. Учитывая все это, но, чтобы у людей не появились бы заблуждения о том, что мы не думаем о проблемах крестьян, предлагаю проголосовать “за” и включить вопрос в повестку сессии”, - отметил Тунян.

Вопрос был включен в повестку сессии соотношением голосов 107 “за” и “1” против.