Разбойное нападение в Ереване: неизвестный пытался похитить деньги из супермаркета “САС”

7 мая около 05:20 в Полицию поступило сообщение о том, что мужчина в медицинской маске, в перчатках, с ножом и похожим на гранату предметом, ворвался в супермаркет “САС” на проспекте Комитаса административного района Арабкир.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе полиции Армении, он, угрожая, потребовал деньги, однако ничего не получив, обратился в бегство.

“На место происшествия выехала оперативная группа во главе с следователями. На данный момент делом занимаются следователи”, - сообщили из Полиции.