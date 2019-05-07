Парламент Армении не включил законопроект Тиграна Уриханяна в повестку второй сессии

В повестку второй сессии Национального собрания Армении 7-го созыва не был включен проект закона, представленный депутатом фракции “Процветающая Армения” Тиграном Уриханяном. Как передает «Арменпресс», депутат предлагал внести дополнения в Закон “О животном мире”.

“В течение многих лет мы всегда обсуждали проблему бродячих собак, которая, безусловно, есть, и это проблема, которая нуждается в разрешении. В течение многих лет выделялись большие суммы, но вместо того чтобы претворять стерилизацию, перемещение, современные гуманистические подходы, собаки просто расстреливались. В последнее время мы стали свидетелями невыносимой для человечества ситуации, когда раненное в горло, но не погибшее животное, сидящее в общественном месте, кровоточило, и несовершеннолетние и взрослые снимали и распространяли это в интернете. В результате этого возникла необходимость внести эти изменения, чтобы в числе жестоких методов был запрещен и расстрел. Я считаю, что мы, как развитое общество, должны иметь в основном законе это важнейшее положение”, - сказал Уриханян.

Председатель постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы Вараздат Карапетян отметил, что их комиссия дала отрицательное заключение по законопроекту.

“Мы обсудили предложенный проект в комиссии, еще месяц назад создали рабочую группу, которая работает над проектом закона, который урегулирует вопросы, связанные с жестоким обращением с животными. На данный момент мы голосуем против проекта, потому что Закон о животных больше регулирует отношения с дикими животными, следовательно, в него не могут быть включены отношения, связанные с домашними животными или бродячими собаками. Закон регулирует иные правоотношения и включить этот пункт нелогично”, - отметил Карапетян.

Вопрос 38 голосами “за” и 65 “против” не был включен в повестку сессии.