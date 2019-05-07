В апреле 2019 года бюджет Еревана по части собственных доходов был выполнен на 101,9 %

В мэрии Еревана состоялось очередное рабочее совещание, которое вел мэр Айк Марутян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, до начала рабочего совещания присутствующие минутой молчания почтили память начальника отдела управления недвижимостью аппарата мэрии Гарегина Налбандяна. Начальник отдела на днях стал жертвой ДТП.

В ходе заседания были подведены итоги выполнения плановых показателей за апрель 2019 года, по части собственных доходов города выполнение бюджета Еревана составило 101.9%. Мэру доложили, что этот показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на 1 млрд драмов.

В Ереване продолжается контроль за запретом незаконной торговли на открытом воздухе.

На прошлой неделе составлено 4 протокола об административном правонарушении. Ежедневные проверки проводятся также на стройплощадках, предпринимаются шаги по их оснащению и соблюдению правил безопасности. Мэру было доложено, что за ненадлежащую организацию строительных площадей на прошлой неделе было составлено 16 протоколов.

В конце совещания мэр Марутян поблагодарил уже бывшего начальника юридического управления Завена Аракеляна за совместную эффективную работу, пожелав ему успехов на новом рабочем месте.

Завен Аракелян работал в системе мэрии с 2003 года.