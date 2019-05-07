Радио продолжает считаться важнейшим и незаменимым средством массовой информации: Омбудсмен Армении направил послание по случаю Дня радио

Омбудсмен Армении Арман Татоян направил послание по случаю Дня радио.

“Дорогие сотрудники радио, сердечно поздравляю всех Вас с Днем радио. Параллельно со скоростным развитием информационных технологий и разнообразием интернет-средств информации, радио продолжает считаться важнейшим и незаменимым средством массовой информации. Важна роль радио в информировании общественности и повышении ее правосознания. Следовательно, каждый из нас обязан своей ежедневной работой способствовать повышению роли журналиста и гарантированию защищенной профессиональной работы. По случаю Дня радио желаю Вам бесперебойного эфира и новых достижений в этом важном и ответственном деле”, - как передает «Арменпресс», сказал Арман Татоян.

7 мая вошло в историю мировой науки и техники как День радио. В 1895 году, именно в этот день российский ученый физик Александр Попов представил созданный им, первый в мире радиоприемник и установил первую радиосвязь.