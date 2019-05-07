Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Reuters.

«Было желание начать пытаться найти пути, по которым мы могли бы добиться реального прогресса в местах, где у нас совпадают интересы, какими бы узкими они ни были, и надеяться, что мы сможем этого достичь», — сказал Помпео, добавив, что у России и США «определенно разные интересы»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео прошла 6 мая в финском городе Рованиеми. Лавров оценил беседу как «хорошую и конструктивную». В ходе встречи выяснилось, что вариант военного вторжения в Венесуэлу ни одна из стран не рассматривает.