Для Армении Восточное партнерство - партнерство, основанное на общей европейской системе ценностей: Зограб Мнацаканян

В Братиславе 6 мая состоялась министерская встреча Вышеградской четверки и стран Восточного партнерства.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, во встрече приняли участие министр иностранных дел Словакии - Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Чехии - Томас Петричек, министр иностранных дел Венгрии - Петер Сийярто, министр иностранных дел Польши - Яцек Чапутович, комиссар Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения - Йоханнес Хан, главы МИД стран-членов Восточного партнерства Армении, Молдовы, Грузии и заместители министра иностранных дел Азербайджана, Беларуси, Украины.

В своей речи министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил важность проведения встречи в подобном формате в преддверии министерской встречи и встречи на высоком уровне, посвященной десятилетию Восточного партнерства в Брюсселе, что дает возможность проанализировать достижения Восточного партнерства за последние 10 лет и обменяться мнениями вокруг видения следующего десятилетия также и с Вышеградской четверкой.

Выступая на министерской встрече, Зограб Мнацаканян охарактеризовал Восточное партнерство как важную площадку для содействия сотрудничеству Армении с ЕС. Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул важность сопоставления подходов к дифференциации и консолидации сотрудничества с отдельными странами в рамках Восточного партнерства, а также формирования согласованного восприятия стран-членов ЕС относительно Восточного партнерства. С этой точки зрения было особо подчеркнуто, что для Армении Восточное партнерство - это партнерство, основанное на общей европейской системе ценностей.

Глава МИД Армении подчеркнул, что в основе Восточного партнерства должен быть человек, продвижение его прав и свобод и поощрение контактов между людьми. В этом контексте министр Мнацаканян высоко оценил либерализацию визового режима, что станет новым стимулом для укрепления партнерства между Арменией и странами-членами ЕС.

Говоря о проблеме безопасности и влияния конфликтов, глава внешнеполитического ведомства Армении особо подчеркнул, что конфликтные ситуации различны и имеют различное влияние на страны-партнеры, поэтому необходимо проявлять особенные подходы, связанные с особенностями конкретных ситуаций.

Министр Мнацаканян высоко оценил соглашение, регулирующее партнерство Армения-ЕС, которое, в числе других возможностей, может способствовать продвижению повестки экономического развития и модернизации Армении, в том числе и посредством отраслевого сотрудничества. С этой точки зрения министр Мнацаканян отметил важность соразмерного развития региональных программ взаимосвязанности.