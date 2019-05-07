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Начался первый этап дорожно-ремонтных работ в селе Матагис и дороги, ведущей из общины в Мартакерт


В Арцахе начался первый этап дорожно-строительной программы стратегических направлений - ремонт дороги в направлении Матагиса.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook представляя фотографии, написал советник президента Республики Арцах Тигран Абрамян.

“Стартовал первый этап работ по реконструкции дороги села Матагис, а также дороги из общины в Мартакерт”, - написал Тигран Абрамян.




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