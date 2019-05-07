Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, которые приводит газета, подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке лайнера. Они не выработали топливо, из-за чего самолет зашел на посадку на очень высокой скорости, что привело к «жесткой посадке» и воспламенению. Отмечается, что в настоящий момент они находятся в больницах из-за отравления угарным газом.

Кроме того, следствие изучает, как наземные службы исполнили свою работу. По данным издания, они, возможно, не оперативно отреагировали на сообщения о ЧП в аэропорту, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. По данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа.