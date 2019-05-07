Европейские индексы - 06-05-19

МОСКВА, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.01% и составил 12286.88 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.18% и составил 5483.52 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7380.64 пункта, а российский RTSI снизился на 0.22% и составил 1245.59 пункта.