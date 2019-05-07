Цены на цветные металлы - 06-05-19

ЛОНДОН, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1811.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6180.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1894.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12230.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19250.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2761.00 долларов США, цена на молибден выросла на 4.30% и составила 27117.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.