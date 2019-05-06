За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 125 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 3 и 6 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 125 случаев преступлений, из них 10 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 30 случаев причинения телесных повреждений, 26 случаев кражи личного имущества, 18 случаев мошенничества, 6 случаев побоев, 4 случая присвоения или растраты, по 3 случая взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, угрозы убийством, самоуправства, по 2 случая хулиганства, обнаружения наркотиков, служебного подлога или служебной халатности и нарушения избирательного права, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, вымогательства, умышленного повреждения имущества, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, изъятия оружия и боеприпасов, незаконного лишения свободы, подделки документов, совершения непристойных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста и побуждения к самоубийству.

За данный период найдены 10 человек, находящихся в розыске, еще 3 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 4 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества, по 2 случая причинения телесных повреждений и квартирной кражи, 1 случай грабежа.

За минувшие 3 суток в республике был зарегистрирован 41 ДТП: 2 человека погибли, 59 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.