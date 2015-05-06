Предстоящие на 7 мая мероприятия
21:25, Май 06, 2019
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- 06.05-21:38 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 125 случаев преступлений
- 06.05-21:25 Предстоящие на 7 мая мероприятия
- 06.05-21:12 В результате обстрела в Кесабе ранены армяне
- 06.05-21:01 Третий президент Армении Серж Саргсян посетит Арцах
- 06.05-20:29 Горящий микроавтобус марки “Газель” потушен: пострадавших нет
- 06.05-20:04 В Ереване около бензоколонки горит “Газель”
- 06.05-19:50 В правительстве состоялось очередное обсуждение в рамках Платформы по координации сотрудничества с партнерами по развитию Армении
- 06.05-19:13 Япония предоставила Армении новую партию пожарных машин: премьер-министр поблагодарил японскую сторону за помощь
- 06.05-18:48 Выпущена в обращение почтовая марка, посвященная теме “Пожарники”
- 06.05-18:47 Никол Пашинян 9 мая отбудет в Арцах
- 06.05-18:42 Начальник отдела информации Государственной контрольной службы Армении покинула свой пост
- 06.05-18:40 Анжела Кждрян назначена пресс-секретарем министра образования и науки Армении
- 06.05-18:07 У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
- 06.05-18:02 США не хотят терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил Трамп
- 06.05-17:57 В Греции доходы от туризма достигли рекордного уровня
- 06.05-17:53 Спикер НС Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея
- 06.05-17:46 Премьер-министр Армении и помощник заместителя госсекретаря США обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества
- 06.05-17:45 Амстердам планирует с 2030 года допускать в город только электромобили
- 06.05-17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-19
- 06.05-17:26 Азиатские индексы - 06-05-19
- 06.05-17:16 Иран в ответ на восстановление санкций США собрался частично отказаться от ядерной сделки
- 06.05-17:09 Армянские и чешские парламентарии отметили важность реализации совместных программ
- 06.05-17:05 Вараздат Карапетян встретился с делегацией из Чехии
- 06.05-16:46 Суд разрешил Пучдемону участвовать в выборах в Европарламент
- 06.05-16:43 Guardian: лейбористы не поддержат сделку о Brexit без гарантий проведения референдума
- 06.05-16:40 Сотрудники Посольства Армении приняли участие в мероприятии, посвященном 74-й годовщине освобождения концлагеря в Маутхаузене
- 06.05-16:34 Заявление Португалии о Геноциде армян является важным шагом на пути международного признания: Мхитарян
- 06.05-16:30 Премьер-министр ознакомился с учебным процессом Национального политехнического университета Армении
- 06.05-16:28 В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 27 палестинцев
- 06.05-16:14 WP: в США уже в этом году планируют начать производство мяса, выращенного в лаборатории
- 06.05-15:52 Раскрыт секрет нового календаря Pirelli
- 06.05-15:43 В турецкой Анталье в апреле каждый третий турист был из России
- 06.05-15:36 Группа защиты Манвела Григоряна собирается вновь обратиться в ЕСПЧ
- 06.05-15:21 Выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево могут составить по 5 млн рублей
- 06.05-15:17 В госсекторе Армении около 3 тысяч вакантных мест
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