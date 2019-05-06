Третий президент Армении Серж Саргсян посетит Арцах

Третий президент Армении Серж Саргсян отправится в Арцах по случаю Дня Победы, освобождения Шуши и годовщины создания Армии обороны Арцаха.

В ответ на запрос Арменпресс из офиса третьего президента Армении подтвердили, что Серж Саргсян почтит память армян, одержавших победу за счет своих жизней, посетит могилы своих боевых товарищей, а также вместе с проживающими в Арцахе соотечественниками отметит майские праздники.