Горящий микроавтобус марки “Газель” потушен: пострадавших нет

Автомобиль марки “Газель”, который загорелся на участке улицы Рубинян, ведущей в Норкский массив, на мосту около бензоколонки, потушен. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

“Пожар в микроавтобусе, который обслуживал маршрут номер 66, потушен по состоянию на 20:21. Пострадавших нет. На месте происшествия работает два боевых расчета”, - сообщили в МЧС.

Напомним, что “Газель” столкнулась с электрическим столбом и загорелась.