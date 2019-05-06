Под председательством вице-премьера Мгера Григоряна и постоянного координатора ООН Шомби Шарпа в правительстве состоялось очередное обсуждение в рамках Платформы по координации сотрудничества с партнерами по развитию Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в соответствии с договоренностью, через три месяца после предыдущей дискуссии на встрече с участием послов реализующих в Армении проекты по содействию стран, а также представителей армянских представительств международных организаций и различных правительственных ведомств были представлены Стратегические рамки правительства.

Вице-премьер Мгер Григорян, еще раз подчеркнув важность организации встреч в таком формате, выразил надежду на то, что партнеры по развитию Армении внесут значительный вклад в процесс разработки стратегии.

Постоянный координатор ООН Шомби Шарп подчеркнул: “Вице-премьер подробно представил приоритеты и стратегические направления правительства, что чрезвычайно полезно для сегодняшней встречи по координации партнеров по развитию. Все партнеры высоко ценят готовность правительства привлечь международное сообщество к процессу разработки и реализации этих важных стратегических документов с целью проведения амбициозных реформ и достижения нового видения Армении”.

Руководитель офиса вице-премьера Мгера Григоряна Седрак Барсегян представил участникам обсуждения стратегические рамки правительства, приоритеты и ожидаемые реформы в отдельных сферах.

Затем вице-премьер Мгер Григорян ответил на вопросы присутствующих.