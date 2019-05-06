Выпущена в обращение почтовая марка, посвященная теме “Пожарники”

В рамках торжественной церемонии передачи пожарных машин Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Японским Агентством Международного Сотрудничества (JICA), 6-ого мая 2019 года ЗАО “Айпост” погасила и выпустила в обращение одну почтовую марку, посвященную теме “Пожарники”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО “Айпост”, почтовая марка с номиналом 330 драм отпечатана в типографии “Lowe Martin Group” в Канаде тиражом в 30 000 экземпляров. Дизайн почтовый марки разработан главным дизайнером ЗАО “Айпост” Ваагном Мкртчяном.

На почтовой марке изображены пожарники во время борьбы с огнем, а на заднем фоне почтовой марки изображена пожарная машина. Почтовая марка выполнена в художественном стиле с использованием синего и желтого контрастных цветов, символизируя борьбу воды и огня.

Почтовую марку погасили Министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Феликс Цолакян, Чрезвычайный и полномочныйого посол Японии в Республике Армения Джун Ямада, Председатель совета ЗАО “Айпост” Хуан Пабло Гечиджян, Президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

На торжественной церемонии гашения присутствовал Премьер-министр Республики Армяния Никол Пашинян и высокопоставленные гости.

Дата выпуска: 06 мая 2019г.

Дизайнер: Ваагн Мкртчян

Типография: Lowe Martin Group, Канада

Размер: 40,0 x 24,0 мм

Тираж: 30 000 шт.