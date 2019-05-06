Никол Пашинян 9 мая отбудет в Арцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 мая отправится в Арцах. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян примет участие в праздничных мероприятиях.

9 мая отмечается три праздника - победа в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши и создание Арцахской армии. Победа в Великой Отечественной войне и освобождение Шуши являются величайшими победами армянского народа.