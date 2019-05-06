Начальник отдела информации Государственной контрольной службы Армении покинула свой пост
Начальник отдела информации Государственной контрольной службы Армении Заруи Меджлумян написала заявление об увольнении. Как сообщает Арменпресс, об этом Межлумян сообщила на своей странице в Facebook.
Межлумян отметила, что в результате реструктуризации Государственной контрольной службы больше не будет отдела информации. Обязанности пресс-секретаря будет выполнять помощник руководителя Государственной контрольной службы Седа Агбалян.
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