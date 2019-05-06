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Анжела Кждрян назначена пресс-секретарем министра образования и науки Армении


Анжела Кждрян назначена пресс-секретарем министра образования и науки Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом министр Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые журналисты, уважаемые представители СМИ, Анжела Кждрян назначена моим пресс-секретарем. Убежден, что у Анжелы будет эффективное партнерство со СМИ», - сказал министр.




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