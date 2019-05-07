Предстоящие на 7 мая события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 7 мая, состоится заседание Стратегического диалога Армения - США. Армянскую межведомственную группу возглавит заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян, а американскую - заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

В Министерстве спорта и по делам молодежи РА с журналистами встретится исполняющий обязанности министра Габриел Казарян. Он представит проделанную в текущем году работу и затронет предстоящие задачи.

В Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится пресс-конференция представителей творческого коллектива. Они дадут разъяснения по поводу событий, произошедших в театре за последний месяц.

В Армении начинается акция по раннему выявлению и эффективному предотвращению артериальной гипертензии. Главный кардиолог Еревана - Парунак Зелвеян на пресс-конференции представит подробности.

Средствам массовой информации представят работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта.

В театре “Богема” состоится благотворительный концерт под девизом “Я - росток твоей земли”. В концерте примут участие талантливые дети с особыми потребностями и их верные друзья -воспитанники студии песни “Золотые голоса”.

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