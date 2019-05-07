Греция, Египет, Италия - самые предпочитаемые туристические направления для армян

Многие начинают планировать свой отдых в преддверии летних каникул. Некоторые предпочитают проводить свой отпуск в Армении, другие - за рубежом. Какие же направления предпочтительнее для жителей Армении и какие страны привлекают армян? Туристические компании в беседе с «Арменпресс» отметили, что самой предпочтительной страной для граждан Армении является Греция. Заместитель директора туристической компании “Спутник” Мери Товмасян отметила, что это не случайно.

“Чартерные рейсы играют большую роль в этом вопрос. В результате получается, что полеты из Армении несколько раз в неделю, следовательно, людям легче организовать путешествие в этом направлении”, - сказала Мери Товмасян.

Самым востребованным направлением среди клиентов компании “Левон Травел” является Греция.

“И в ценовом плане она удобна, и с частотой полетов. В частности, параллельно с основными рейсами в сезон действуют чартерные рейсы, что очень удобно для поездок на отдых с семьями. Греция отличается качеством своих услуг, а также тем, что является безопасной страной”, - сказала сотрудник компании Цовинар Мартиросян.

Кроме Греции наши соотечественники выбирают Италию, Испанию. В компании “ХОТ Турс” сообщили, что востребован также Кипр, хотя в ценовом плане он дороже Греции. “В любом случае, интересующихся Кипром также довольно много, в этом направлении тоже бывают чартеры, следовательно, это способствует тому, чтобы наши граждане организовывали свой отдых и в этой стран”",-сказал сотрудник компании.

Замдиректора туристической компании “Спутник” Мери Товмасян заметила, что наряду с традиционными направлениями востребованным направлением становится Хорватия.

“Поскольку в случае с европейскими странами часто бывают отказы в визах, а в случае с Хорватией в сезон виз не требуется, следовательно, многие предпочитают и это направление”, - сказала она.

Что касается нетрадиционных направлений, то, хотя их и не много, но есть интересующиеся турпакетами в Индонезию, Таиланд, Мальдивы, Зимбабве.

Наряду с традиционными направлениями в Европу, большим спросом пользуется Египет. В компании “Go Trave’" сообщили Арменпресс, что причин несколько.

“Во-первых доступно, плюс к этому отели предлагают достаточно хорошие услуги. Нет проблем с визами, море замечательное, так что большое количество наших клиентов предпочитают Египет”, - сказал сотрудник компании.

В турагентствах заметили, что в последние годы у граждан Армении формируется культура планирования своего отдыха заранее. Уже с весенних месяцев люди интересуются туристическими предложениями по организации летнего отдыха.

Анна Гзирян