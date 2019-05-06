США не хотят терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем.

"США в течение многих лет теряли от 600 до 800 миллиардов долларов в год на торговле. С Китаем мы теряем 500 миллиардов. Извините, но мы не собираемся так дальше делать!" - заявил Трамп в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье Трамп заявил о том, что он увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник заявил, что делегация Китая в настоящее время готовится к поездке в США для участия в очередном раунде торговых консультаций, несмотря на угрозы Трампа ввести новые и увеличить действующие пошлины на китайские товары.