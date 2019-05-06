В Греции доходы от туризма достигли рекордного уровня

Въездной туризм в Грецию за четыре года вырос более чем на 35%, а доходы от отрасли в прошлом году достигли рекордного уровня в 18,5 миллиардов евро, сообщила бывшая министр туризма Греции Елена Кундура на церемонии передачи дел новому министру Фанасису Теохаропулосу.

"С января 2015 года наше правительство вывело Грецию из кризиса, и туризм сыграл ключевую роль в достижении этой цели и в национальных усилиях по возвращению к росту", - заявила она.

За последние четыре года въездной туризм вырос более чем на треть. В 2018 году в Грецию прибыли более 33 миллионов иностранных гостей, включая круизные лайнеры,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Греческий туризм вырос на 6,9%, в 3,5 раза превысив темпы роста греческой экономики, которые составили 2%, и европейские темпы роста в 2,4%. Общий вклад туризма в экономику составил 37,5 миллиарда евро. Это 20% ВВП Греции, вдвое больше, чем в среднем в мире", - привела данные экс-министр.

Кундура сообщила также, что министерство привлекло ряд новых инвестиций: более 400 инвестиционных проектов в отелях и 55 тысяч новых мест в четырех- и пятизвездочных гостиницах по всей стране. Еще она считает, что удалось изменить образ Греции на мировой туристической арене.