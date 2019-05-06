Спикер НС Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 6 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея в Армении У Юн-Гына.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя посла в НС, глава парламента с удовлетворением отметил, что с установлением дипломатических отношений между двумя странами установились дружественные связи, которые должны развиваться.

А.Мирзоян обратился к реализованным многочисленным совместным программам, в частности к техническому переоснащению Республикой Корея различных государственных ведомств Армении, в том числе и НС.

Он позитивно оценил налаженное армяно-корейское межпарламентское взаимодействие, подчеркнув важность обмена опытом, взаимных визитов и работы депутатских групп дружбы.

Председатель НС выразил уверенность, что расширению армяно-корейских отношений в значительной степени посодействует открытие посольства Республики Корея в Ереване.

Поблагодарив за теплый прием, У Юн-Гын поздравил с политическими переменами и демократическими процессами в Армении, подчеркнув, что его страна готова и впредь развивать отношения в экономическом, культурном, гуманитарном и других направлениях.

Он заверил, что программы помощи, в том числе в развитии потенциала НС, и дальше будут продолжаться. Вскоре предметом обсуждения станут конкретные векторы взаимодействия Армения – Корея.

Стороны обратились к международным развитиям, подчеркнув взаимодействие также во внешней политике – по вопросам, представляющим двусторонний интерес. А.Мирзоян приветствовал диалог, развернувшийся между Северной и Южной Кореями. Он подтвердил также готовность к проведению в Ереване совещания глав парламентов Евразийских стран.

Коснувшись двустороннего Соглашения о поощрении и защите инвестиций, глава парламента заверил, что его ратификация в повестке дня законодательного органа. Взаимно констатировано, что Соглашение придаст новый импульс дальнейшему расширению отношений Армения – Корея.