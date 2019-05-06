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Азиатские индексы - 06-05-19


ТОКИО, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22258.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1617.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 5.58% и составил 2906.46 пункта, а HANG SENG снизился на 2.90% и составил 29209.82 пункта.




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