Азиатские индексы - 06-05-19

ТОКИО, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22258.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1617.93 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 5.58% и составил 2906.46 пункта, а HANG SENG снизился на 2.90% и составил 29209.82 пункта.