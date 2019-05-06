Иран в ответ на восстановление санкций США собрался частично отказаться от ядерной сделки

Иран дал понять, что может частично отступить от обязательств, предусмотренных ядерной сделкой 2015 года, в ответ на выход США из этого соглашения и восстановление американской администрацией санкций против Тегерана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ.

Несмотря на то, что выход из ядерной сделки не стоит на повестке дня, Иран намерен прекратить выполнять некоторые из своих обязательств, заявил СМИ чиновник, знакомый с ситуацией. Чиновник отметил, что эта тема была доведена по неофициальным каналам до сведения должностных лиц ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, президент Ирана Хасан Рухани в среду выступит с заявлением и назовет дальнейшие шаги Тегерана.