Армянские и чешские парламентарии отметили важность реализации совместных программ

Председатель парламентской группы дружбы Армения – Чехия Г.Абраамян, члены В.Овакимян, В.Енгибарян и К.Мкртчян 6 мая встретились с делегацией во главе с вице-спикером Сената Парламента Чехии Миланом Штехом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей, председатель парламентской группы дружбы Армения – Чехия коснулась исторических общностей двух стран, подчеркнула важность дальнейшего углубления сотрудничества групп дружбы – как платформы парламентской дипломатии. Обратившись к процессу развития демократических институтов в Армении, она отметила необходимость изучения богатого опыта Чехии в данном вопросе.

Милан Штех заметил, что в Сенате чешского парламента нет групп дружбы, однако Сенат сотрудничает с действующими в Палате депутатов группами, в том числе с группой Чехия – Армения. Вице-спикер сообщил, что в Чехии за последние тридцать лет проведены реформы в различных сферах, ныне их страна в ряду быстро развивающихся и нуждается в квалифицированных специалистах.

Армянские и чешские парламентарии говорили о сотрудничестве в различных сферах, осуществлении совместных программ. Милан Штех отметил, что Чехия, как страна-член ЕС, может содействовать развитию сфер, имеющих для Армении важное значение.

Г.Абраамян обратилась также к изменению налогового законодательства – в установлении более прозрачных процедур для привлечения инвестиций. Вице-спикер Сената подчеркнул, что чешские бизнесмены заинтересованы Арменией, что в свою очередь поможет созданию новых рабочих мест.