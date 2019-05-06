Вараздат Карапетян встретился с делегацией из Чехии

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы В.Карапетян 6 мая встретился с делегацией во главе с вице-спикером Сената Парламента Чехии Миланом Штехом, члены которой в основном представители Постоянной комиссии по сельскому и территориальному развитию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей, В.Карапетян выразил уверенность, что взаимные визиты еще более укрепят существующие дружественные отношения между двумя странами. Он обратился к бархатной революции прошлого года в Армении и заметил, что Чехия также годы назад прошла путем подобной революции, обретя эффективный опыт управления, поэтому изучение его для РА может оказаться позитивным.

Вице-спикер Сената проинформировал, что цель Постоянной комиссии по сельскому и территориальному развитию – обеспечение равномерного развития больших и малых городов, общин Чехии.

Собеседники обсудили вопросы развития и укрупнения общин, территориального управления, экологии и сельского хозяйства, представили друг другу направления работы комиссий, существующие в сферах проблемы и меры по их разрешению.

Председатель и члены Постоянной комиссии по сельскому и территориальному развитию Сената Чехии ознакомили с осуществляемыми программами развития малых городов и общин, отметив, что на 10,5-миллионную Чехию приходится 6300 органов местного самоуправления, и там также было бы продуктивным укрупнение общин. По их мнению, проблема есть, однако на сегодня процесса укрупнения общин в чешской повестке нет.

В.Карапетян представил чешским партнерам намечаемые в сфере местного самоуправления Армении изменения, обратился к процессу укрупнения общин, отметив, что цель их – обеспечение развития регионов.

Председатель комиссии также затронул существующие в сферах сельского хозяйства и охраны природы проблемы, подчеркнул важность внедрения лучшего международного опыта для их урегулирования.

Он особо выделил, что одной из сельскохозяйственных целей РА является производство и экспорт экологически чистых продуктов питания. Помимо чистого питания, Армения заинтересована в урегулировании природоохранных проблем, среди которых весомое место занимают горнодобывающая промышленность и охрана озера Севан.