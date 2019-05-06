Guardian: лейбористы не поддержат сделку о Brexit без гарантий проведения референдума

Депутаты оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии не поддержат соглашение британского премьер-министра Терезы Мэй об условиях выхода страны из Евросоюза без предоставления гарантий проведения второго референдума о Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета Guardian.

По ее данным, высокопоставленные источники в лагере лейбористов заявили, что по меньшей мере 60 парламентариев выступят против возможных уступок тори по членству в европейском таможенном союзе, если обе партии не согласуют необходимость проведения всенародного голосования. Как ранее информировала газета The Sunday Times, британский премьер готова пойти на уступки Лейбористской партии и продлить членство страны в таможенном союзе до 2022 года. Глава правительства собирается представить план "всеобъемлющего, но временного таможенного механизма в отношениях с ЕС, который будет функционировать до следующих всеобщих выборов" в Великобритании, запланированных на июнь 2022 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.