Сотрудники Посольства Армении приняли участие в мероприятии, посвященном 74-й годовщине освобождения концлагеря в Маутхаузене.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, были возложены венки у мемориального камня, увековечивающего память павших в борьбе с фашизмом армян, установленному в 2009 году усилиями Посольства Армении в Австрии и Министерства обороны Армении на стене памяти Маутхаузена.

Сотрудники Посольства Армении возложили венки и к главному мемориалу жертв концлагеря, памятнику жертвам Советского Союза, а также мемориалу памяти жертв Казахстана и Беларуси. На мероприятии присутствовали премьер-министр Австрии Себастьян Курц, представители правительства Австрии, представители аккредитованных в Вене дипломатических миссий, общественно-политических кругов Австрии, армянской общины Австрии, других национальных меньшинств Австрии, делегации разных стран.