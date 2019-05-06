Заявление Португалии о Геноциде армян является важным шагом на пути международного признания: Мхитарян

Председатель Общества дружбы Португалия-Армения Ваге Мхитарян считает принятие Ассамблеей Португальской Республики заявления о памяти жертв Геноцида армян является важной победой на пути международного признания. Об этом Мхитарян сказал в беседе с Арменпресс.

«В Португалии этот вопрос никогда не обсуждался ни одной политической партией. Ни одна партия не была вовлечена в эту пропагандистскую программу, никаких обещаний не было. Эти депутаты не имели никакой политической выгоды. Они проголосовали за то, чтобы поддержать армянский народ и память 1,5 млн жертв Геноцида армян», - сказал Мхитарян.

Норайр Шогикян