Заявление Португалии о Геноциде армян является важным шагом на пути международного признания: Мхитарян
16:34, 6 Май, 2019
Председатель Общества дружбы Португалия-Армения Ваге Мхитарян считает принятие Ассамблеей Португальской Республики заявления о памяти жертв Геноцида армян является важной победой на пути международного признания. Об этом Мхитарян сказал в беседе с Арменпресс.
«В Португалии этот вопрос никогда не обсуждался ни одной политической партией. Ни одна партия не была вовлечена в эту пропагандистскую программу, никаких обещаний не было. Эти депутаты не имели никакой политической выгоды. Они проголосовали за то, чтобы поддержать армянский народ и память 1,5 млн жертв Геноцида армян», - сказал Мхитарян.
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